7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس المقبل.

وحصل "مصراوي"، على نسخة من الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل بشأن آليات تنفيذ زيادة أجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.

تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور

كان المجلس القومي للأجور، أعلن قراره بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من مارس 2025.

كما شمل القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز الدعم والحماية للعاملين بالقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار "جبران"، إلى أن القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.

الدولة تواصل دعم العمالة بالقطاع الخاص

شدد "جبران"، على أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر، في إطار جهود الجمهورية الجديدة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق بيئة عمل مشجعة للإنتاج.

اقرأ أيضًا:

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مفيش زيادة قبل رمضان.. "مدبولي" يكشف موعد تحريك المرتبات والمعاشات

قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد

مدبولي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين قريبًا

تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام