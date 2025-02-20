تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة

كتب- محمد نصار:

أوضحت وزارة النقل، الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي (المترو - السكة الحديد)، والنقل البري.

وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، إنه تم إدخال كود الإتاحة رقم (601) في وسائل النقل المختلفة السككي (مترو - سكة حديد)، والنقل البري للتيسير على ذوي الهمم.

كما تم مراعاة توافر كود الإتاحة خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف LRT - خطوط شبكة مترو الأنفاق الجديدة الخط الثالث/ الرابع/ السادس - خطي المونوريل شرق وغرب النيل - مسار خط الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري - شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار والمحطات).

ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم (601)ومتطلباته طبقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف في وسائل النقل السككي القائمة (مترو - سكة حديد)، لعدد 15 محطة سكة حديد وهي: (رمسيس/ الجيزة/ سيدي جابر/ مصر بالإسكندرية/ المنصورة/ أسوان/ قنا/ الأقصر/ المنيا/ أسيوط/ بنها/ طنطا/ سوهاج/ بورسعيد/ دمنهور)، والخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم، وجار تنفيذها وفقًا لمخطط زمني خلال 3 سنوات، على أن يتم تنفيذ باقي المحطات خلال مراحل متتالية، على أن تكون أسبقية التنفيذ طبقًا لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات.

وأشار البيان، إلى أنه في مجال مترو الأنفاق، تم في الخط الأول إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراي القبة وحلمية الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، وإنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوي الهمم، وتخصيص شبابيك تذاكر وكراسي مخصصة لذوي الهمم بالمحطات.

كما تم بالخط الثالث للمترو، تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولًا إلى بوابات الدخول والخروج وأيضًا تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات ودورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات، وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية، تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر/ الجيزة)، كما تم توفير بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم وقد تم تنفيذ كود الإتاحة بالمحطات (محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر)، وتم تنفيذ بعض بنود كود الإتاحة ببعض المحطات التابعه لمبادرة حياة كريمة.

وأشار البيان، إلى أن هناك عددًا من التخفيضات التي تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق إصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقًا لعدد المناطق (منطقة - منطقتين - 3 و4 مناطق - 5 و6 مناطق)، وكذلك تذاكر ذوي الاعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات (النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر)، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض، وقد تم تخصيص عدد 4 مقاعد خاصين بذوي الهمم بجميع القطارات.

وفي مجال النقل البري، يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة أكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وموجة شديدة البرودة.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

الجبهة الوطنية يُعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة- تفاصيل

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. "قوى البرلمان" تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد