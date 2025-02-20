أبرز المعلومات عن سيد القصير أمين حزب الجبهة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

أعلن الأعضاء المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية اختيار الدكتور السيد القصير وزير الزراعة السابق أمينا عاما للحزب وذلك بعد أن وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب الجبهة الوطنية وقبلت الإخطار المقدم من الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين بتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتم نشر قرار تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور سيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية:

-مواليد 1956 بمحافظة الغربية

بكالوريوس تجارة عام 78- جامعة طنطا – الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جداً.

• دبلوم الدراسات العليا عام 85 – شعبة المصارف – جامعة المنصورة – الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جداً.

• دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري – الترتيب الثاني علي دفعه الدارسين ( 221 دارس )

• تم تكريمه من خلال Business Class ضمن افضل خمسين شخصية اقتصادية في العامين السابقين

الوظائف السابقة:

• رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبار من 20/3/2016

• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ( 25/9/2011-19/3/2016 )

• عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (25/3/2010-24/9/2011)

• ورئيس أول مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي المصري

• عضو مجلس إدارة البنك الأهلي بالمملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات

• رئاسة وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات بقطاعات اقتصادية متنوعة

• الشركة العاملة في المجالات المرتبطة بالزراعة

• عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزارة الأراضي ممثلا للبنك الأهلي المصري

• عضو مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية " شركة اسمدة " ممثلا للبنك الأهلي المصري.

• عضو مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين ممثلا للبنك الزراعي المصري

• رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات المالية ممثلا للبنك الأهلي المصري

• رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالي ممثلا للبنك الأهلي المصري .

• عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ممثلا للبنك الأهلي المصري

• عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ممثلا لبنك التنميه الصناعية والعمالي المصري

-وزير للزراعة واستصلاح الأراضي من 22 ديسمبر 2019 وحتى 3 يوليو 2024