تضم مصري.. تعرف على القائمة القصيرة لجائزة البوكر

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، الروايات المرشحة للقائمة القصيرة، وذلك من مكتبة الإسكندرية فى حفل أقيم ظهر اليوم والروايات المرشحة والتى نستعرضها عبر السطور المقبلة.

القائمة القصيرة لجائزة البوكر

وتضم القائمة القصيرة لجائزة البوكر كل من: وادى الفراشات للكاتب العراقي أزهر جرجيس، المسيح الأندلسي للكاتب السورى تيسير خلف، ميثاق النساء للكاتبة اللبنانية حنين الصايغ، صلاة القلق للكاتب المصرى محمد سمير ندا، ملمس الضوء للكاتبة الإماراتية نادية النجار.

وترشحت للجائزة فى هذه الدورة 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني؛ وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي؛ وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي؛ ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم تيسير خلف (القائمة الطويلة في 2017)؛ وسوسن جميل حسن (القائمة الطويلة في 2023) ؛ ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة في 2012 و2024) ؛ وأزهر جرجيس (القائمة الطويلة في 2020 والقائمة القصيرة في 2023).

وشهدت الدورة الحالية من جائزة البوكر العربية وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، أحمد فال الدين، أحمد الملواني، أيمن رجب طاهر، إنعام بيوض، إيمان حميدان، جان دوست، حسن كمال، حنين الصايغ، سومر شحادة، عقيل الموسوي، محمد سمير ندا، ونادية النجار.

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