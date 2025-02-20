خطوات التأكيد من مصداقية شركات السياحة قبل حجز رحلات الحج والعمرة

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار، القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها التأكد من قانونية الشركات التي تقدم خدمات الحج والعمرة، وذلك في إطار جهودها لحماية المعتمرين والحجاج من التعامل مع كيانات غير مرخصة.

وأوضحت الوزارة، أن طرق التواصل تشمل الاتصال على الخط الساخن 19654، أو عبر الرقم المخصص للإبلاغ عن الشركات غير الشرعية 01550008630، بالإضافة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة companies.tourism@mota.gov.e.

تحذير من التعامل مع الشركات غير المرخصة

حذرت وزارة السياحة، المواطنين، من التعامل مع الشركات غير المسجلة رسميًا والتي تروج لبرامج الحج والعمرة خارج الإطار القانوني، مشددة على ضرورة الحجز من خلال الشركات المعتمدة لضمان تقديم الخدمات بشكل آمن ووفقًا للمعايير المطلوبة.

وأكدت الوزارة، أهمية التحقق من مصداقية العروض قبل التعاقد مع أي جهة، وذلك لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال أو الحصول على خدمات دون المستوى المطلوب.

حملات تفتيش مكثفة لضبط المخالفين

تكثف وزارة السياحة والآثار، الحملات الرقابية على الشركات السياحية في مختلف المحافظات، وذلك لضبط الكيانات غير القانونية التي تقدم خدمات الحج والعمرة دون تراخيص رسمية.

عقوبات رادعة ومحاسبة ضريبية للمخالفين

بحسب وزارة السياحة، فإن الشركات المخالفة تواجه عقوبات مالية كبيرة وفقًا للقانون، وبعض هذه الكيانات صدرت بحقها أحكام قضائية بالفعل.

و تخاطب الوزارة، مصلحة الضرائب بوزارة المالية، لتقديم بيانات بأسماء وعناوين هذه الشركات وأصحابها، بهدف محاسبتهم ضريبيًا عن أنشطتهم غير القانونية خلال الفترة الماضية، وذلك لضمان حقوق الدولة وتنظيم قطاع السياحة الدينية بشكل أكثر انضباطًا.

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