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حماية المستهلك: لا توجد زيادة بأسعار السلع الغذائية في الفترة القادمة

11:20 م الأحد 02 فبراير 2025

حماية المستهلك

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كتب- حسن مرسي:

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار السوق وضمان وفرة السلع، أفاد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم حاليًا بعدد من الجولات الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه النشاطات بناءً على تكليفات رئيس الوزراء بهدف مراقبة الأسعار وضبطها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك واحتياجات السوق المتزايدة.

وتحدث الجزار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مؤكدًا على أن الرسالة التي يوجهها الجهاز للتجار واضحة تمامًا، وهي أن هناك وفرة في السلع مع التوقعات بانخفاض الأسعار.

وشدد على ضرورة الاطمئنان للمواطنين بأن الأسعار لن تشهد زيادة في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي كانت قد أثرت على الأسعار في السابق باتت ثابتة.

وأكد الجزار على وجود توجيهات واضحة للغرف التجارية لضمان توافر السلع بشكل مستدام وبأسعار مخفضة، مشددًا على استعداد الغرف التجارية في المحافظات للتعاون وتوسيع نطاق إقامة معارض "أهلا رمضان" التي تهدف إلى تقديم السلع للمواطنين بأسعار معقولة.

كما أثار الجزار قضية الإعلان المضلل، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه، مما يستدعي وعي المواطن وقدرته على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو إعلانات وهمية.

ودعا المستهلكين إلى استخدام الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات مرتبطة بتخفيضات الأسعار خلال الأوكازيون الشتوي. تهدف كل هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وتعزيز ثقته في السوق.

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