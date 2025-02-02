حسام بدراوي: مبادرة لدعم طلاب المنح الأمريكية بـ10 ملايين جنيه

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني، عن مبادرة لدعم طلاب المنح الأمريكية المتأثرين بقرار وقف المعونات التعليمية، حيث أكد أن جمعية تكاتف الأهلية الخاصة بالتعليم ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 10 ملايين جنيه لهؤلاء الطلاب.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار بدراوي إلى أن أزمة طلاب المنح الأمريكية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تأثر 1077 طالبًا مصريًا في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والأمريكية بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف المنح التعليمية والمعونات الخارجية.

وأضاف، أن الآلاف من الطلاب حول العالم تأثروا بهذا القرار، مما يجعل الأزمة ذات أبعاد دولية، معربًا عن اعتقاده بأن ترامب سيتراجع عن قراره بنسبة 100%، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حلول بديلة حتى يتم التراجع.

وقال: "تمويل الطلاب في مرحلة التعليم العالي لا يمكن أن يكون مماثلًا لشراء شقة أو قطعة أرض، بل يجب أن يكون تمويلًا حقيقيًا، تضع الدولة أسسه، بحيث يحصل الطالب على التمويل ولا يسدده إلا بعد التخرج ودخوله سوق العمل."

وأشار إلى تجربة المملكة المتحدة في هذا الصدد، حيث قامت الحكومة البريطانية برفع الرسوم الدراسية إلى 3 آلاف جنيه إسترليني، بينما كانت تنفق على كل طالب ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضح أن البرلمان البريطاني ثار ضد هذا القرار، مما أدى إلى تراجع حكومة توني بلير واقتراح إنشاء مؤسسات تمويلية تمنح الطلاب فارق الرسوم، على أن يتم سدادها بعد التخرج ودخول سوق العمل، دون فرض فوائد.

وأكد بدراوي أن طلاب المنحة الأمريكية في مصر هم شباب متميزون وذوو قدرات عالية، حيث تم اختيارهم بعد عمليات تقييم دقيقة.

اقرأ أيضًا:

كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية

الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل