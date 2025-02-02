الأرصاد تعلن طقس الاثنين.. برودة شديدة وشبورة كثيفة

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ22 درجة والوجه البحري والسواحل الشمالية 21 درجة، والمناطق الجنوبية 25 درجة.

وأشارت الهيئة إلى انه يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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