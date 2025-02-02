المسلماني يكرم عدد من الموسيقيين خلال حفل كوكب الشرق -(صور)

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كتب- عمرو صالح:

كرم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من كبار الموسيقيين خلال احتفالية "أم كلثوم" التي نظمتها الهيئة أحياء لذكرى وفاتها حيث تم تكريم الموسيقار فاروق سلامة، عازف الأوركسترا، وعازف الكمان رضا رجب، والمايسترو عمر فرحات.

‎ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أسرة مسلسل "أم كلثوم" بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، ضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق. كما سيتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي.

وانطلق مساء اليوم الأحد حفل كوكب الشرق أم كلثوم على خشبة مسرح ماسبيرو بحضور عدد الفنانيين وكبار الوسط الفني.