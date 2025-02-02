كورال أطفال يتصدر حفل "كوكب الشرق" على مسرح ماسبيرو

كتب- عمرو صالح:

أحيا كورال أطفال الفقرة الأولى، من حفل أم كلثوم الذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور قرن ونصف على ميلاد كوكب الشرق بمسرح التلفزيون المصري ماسبيرو وذلك وسط تفاعل حار من أهل الفن اللذين حرصوا على حضور الحفل.

وغنى الكورال عددًا من أغاني أم كلثوم سيرة الحب وبعيد عنك وغنيلي شوي شوي وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

ومن المقرر أن تحيي الفقرة الثانية من الحفل الفنانة ريهام عبدالحكيم مع باقة من روائع كوكب الشرق، كما يشهد الحفل ومبنى ماسبيرو بكامله العديد من المفاجآت، احتفالًا بهذه المناسبة.

‎ومن المقرر أن يشهد حفل مسرح التلفزيون، اليوم، تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عاما على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، وضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، ومن المنتظر تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبدالعزيز، أرملة الراحل محفوظ عبدالرحمن كاتب المسلسل، والتي أدت دور والدة أم كلثوم، وتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

‎كما يشهد حفل مسرح التلفزيون تكريم نخبة من نجوم المسلسل، وهم: كمال أبورية، نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، منال سلامة، أحمد عبداللطيف، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبدالحميد، محمد أبوداود، أحمد صيام، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبدالعزيز، والمصور عماد وليم.