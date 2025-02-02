هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، عن اشتراطات استخدام حقن التخسيس، مشيرا إلى أن هناك قيودًا وشروطًا محددة لاستخدام هذه الحقن، مشيرًا إلى أن الاستخدام العشوائي لها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة الحدث اليوم، أوضح رجائي أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة دقيقة لسوق الأدوية، وتقوم بمنح التراخيص اللازمة لاستخدام بعض أنواع حقن التخسيس تحت إشراف طبي مباشر.

وأشار إلى أن هذه الحقن تستخدم عادةً لحالات السمنة المفرطة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية، وذلك بعد استنفاد الخيارات العلاجية الأخرى.

وحذر الدكتور رجائي من خطورة استخدام حقن التخسيس غير المرخصة أو التي يتم الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، حيث قد تحتوي هذه الحقن على مواد ضارة تؤثر على الصحة العامة.

كما حذر من استخدام هذه الحقن دون استشارة الطبيب، حيث أن لكل مريض حالة صحية خاصة تتطلب تقييماً دقيقاً قبل البدء في أي علاج.

وشدد الدكتور رجائي على أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية عند استخدام حقن التخسيس، والتقيد بالجرعات المحددة، ومتابعة الطبيب بشكل دوري.

ونصح المواطنين بالابتعاد عن الإعلانات المغرية التي تروج لهذه الحقن، والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات الطبية.

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