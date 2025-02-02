محمود حميدة في معرض الكتاب: الفن.. الثقافة.. وتأثير المجتمع

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت القاعة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لقاءً خاصًا مع الفنان محمود حميدة حول العلاقة بين الفن والمجتمع، وأدار الحوار الشاعر إبراهيم داود، الذي استهل اللقاء بالإشادة بشخصية حميدة، مؤكدًا أنه ليس مجرد ممثل بارع، بل صاحب مشروع ثقافي متكامل يسعى من خلاله إلى إحياء إرث رموز الأدب والفكر، مثل فؤاد حداد ويحيى حقي.

القراءة.. مفتاح الفهم والإبداع

تحدث محمود حميدة عن شغفه المبكر بالتمثيل، الذي بدأ في سن الخامسة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان تسلية الجمهور، لكن مع مرور الوقت، أدرك أن التسلية الحقيقية تتطلب فهمًا عميقًا للناس والمجتمع موضحاً أن هذا الإدراك قاده إلى عالم القراءة، حيث وجد في الكتب وسيلة للتعرف على العقول التي تصوغ الفكر العام، قائلًا: “كنت أتخيل ملامح وصوت كل كاتب أقرأ له، وعندما قرأت للعقاد، كنت أستحضر صورته وصوته وأشعر أنني أتحاور معه.”

وأشار محمود حميدة إلى أن اهتمامه بالفكر جاء من رغبته في فهم جمهوره بشكل أعمق، مستشهدًا بحوار جمعه بالمفكر الدكتور علي حرب، الذي سأله عن سبب اهتمامه بالفكر، فكان رده: “لكي أعرف كيف أسلّي الناس، لأن الممثل لا يمكنه الترفيه عن الجمهور دون أن يفهمهم.”

قضيتان خطيرتان تهددان المجتمع

سلّط حميدة الضوء على مشكلتين رئيسيتين يرى أنهما تعيقان تقدم المجتمع:

1. عدم إعمال العقل

2. رفض الآخر

وأكد على أن تجاوز هذه المشكلات يتطلب تعليم الأطفال القيم الإنسانية المشتركة في جميع الأديان، مقترحًا إنشاء أرشيف سينمائي تديره مؤسسات رسمية بدلًا من الأفراد، مشيرًا إلى أن إسرائيل، رغم عدم امتلاكها صناعة سينمائية قوية، لديها مشروع أرشيف سينمائي متكامل، بينما تمتلك مصر أكثر من 4000 فيلم، لكن نصفها غير موثق أو غير معروف.

فؤاد حداد.. شاعر العامية وصوت الثقافة

وحول شغفه بالشاعر فؤاد حداد، أوضح حميدة أنه تعرف عليه من خلال الكاتب خيري شلبي، وبعد قراءة أعماله، أدرك أنه شاعر غزير الإنتاج، له أكثر من 36 ديوانًا معروفًا، بالإضافة إلى أعمال مفقودة، واصفًا إياه بأنه لم يكن مجرد شاعر عامية، بل أبدع أيضًا في الشعر الفصيح بمستوى يفوق معاصريه.

كما تحدث عن يحيى حقي، مؤكدًا أنه كان شخصية استثنائية، حيث كان له دور محوري في إدارة المؤسسات الثقافية في مصر، على عكس ما كان يُعتقد بأن ثروت عكاشة هو المسؤول الوحيد عنها.

رفض مصطلح “القوة الناعمة”

أبدى حميدة تحفظه على مصطلح “القوة الناعمة”، واصفًا إياه بأنه مصطلح فيزيائي يُقاس بوحدة الحصان، وبدلًا من ذلك، يفضل تسميتها “أشرس قوة مسالمة”، لأنها تمتلك القدرة على السيطرة الكاملة على المتلقي، وهو ما اعتبره ذروة الشراسة في التأثير.

الإشادة بالتطور الفني في السعودية

في ختام اللقاء، أشاد حميدة بالتطور الفني الحاصل في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الاستعانة بالفنانين المصريين هو دليل على عمق الروابط الثقافية بين البلدين رافضاً وصف التوسع الفني السعودي بأنه “سحب البساط من تحت أقدام المصريين”, معتبرًا أن نجاح أي بلد عربي في المجال الفني هو مكسب للجميع.

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