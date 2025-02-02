ضياء رشوان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمسؤولي الحوار الوطني

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار لم يتوقف منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، مشيرًا إلى أن هياكل الحوار تشكلت وفق ثلاثة محاور رئيسية، واستمرت في العمل رغم التغيرات الداخلية والخارجية التي لم تؤثر على سير العمل. جاء ذلك خلال مداخلة لرشوان في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة".

وأوضح رشوان أن الرئيس السيسي دعا إلى توسعة الحوار الوطني لمواكبة التطورات الإقليمية الكبرى، مؤكدًا أن أحداث 7 أكتوبر دفعت إلى وضع الأمن القومي المصري ضمن أولويات أجندة الحوار.

وأضاف أن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات مع مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم أطيافًا مختلفة من المصريين يتفقون جميعًا على مصلحة الوطن.

وأشار رشوان إلى أن الجلسات الثلاثة الأخيرة خصصت بشكل كبير لمناقشة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الملفات في ظل التحديات الراهنة.

وأكد أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المواقف الموحدة للمصريين حول قضايا الوطن، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بالانتخابات ورفع توصيات المحور السياسي للجهات المختصة.

وكشف رشوان عن وجود خطة عاجلة تهدف إلى توضيح المخاطر التي تواجه الأمن القومي وتعزيز المواقف الموحدة للمصريين حول قضايا الوطن.

وأضاف أن هذه الخطة تشمل أيضًا مناقشة المسائل المتعلقة بالانتخابات ورفع توصيات المحور السياسي للجهات المختصة.

واختتم رشوان، أن الحوار الوطني سيستمر في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه مصر، مع التركيز على الأمن القومي والسياسة الخارجية كأولويات رئيسية في أجندة الحوار.

اقرأ أيضًا:

كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية



