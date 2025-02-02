حدث في 8 ساعات| مدبولي يناقش اقتراحات حزمة الحماية الاجتماعية.. وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي،

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

استقرار الصومال والملاحة في باب المندب.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية الجيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي قد نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، الذي أكد عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.

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كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة/ مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.

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بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، والتنظيم الجيد لعملية التسليم.

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رسميًا.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبًا وطالبة، حضر 195316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142465 طالبًا وطالبة.

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صور الضبع المرقط| متى ظهر في مصر؟ وكيف تم قتله؟ - مستند

أثارت عملية تسجيل أول ظهور للضبع المرقط في مصر منذ اختفاء دام لنحو 5000 عام كاملة، حالة من الجدل حول أسباب عودة هذا الحيوان المفترس للأراضي المصرية.

في دراسة، حصل مصراوي على نسخة منها، أجراها فريق من الباحثين المصريين، عبد الله ناجي، وسعيد الخولي، وعلاء الدين، إلى جانب عمر أتوم، تم رصد أول تسجيل للضبع المرقط في مصر خلال الخمس الـ 5 آلاف سنة الماضية.

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محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء هذه العقارات: سيتم إزالتها بالكامل

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة المباني المخالفة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من 18 طابقًا الكائنة بشارع الهادي البشير بحي السلام أول.

رافق المحافظ، في الحملة، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود اليوم الأحد، أجواء مستقرة على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية.

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