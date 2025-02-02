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عضو بـ"العالمي للفتوى" توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها

06:55 م الأحد 02 فبراير 2025

الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر للفتوى الع

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كتب- حسن مرسي:

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على سؤال حول حقوق الزوجة في حال رغبة الزوج في إقامة والدته أو والده معها في منزل الزوجية؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن الزوجة لها الحق في معرفة خطط زوجها المستقبلية بخصوص إقامة والديه معهما، وفي حالة الاتفاق المسبق على ذلك، فإن الزوجة تكون قد وافقت ضمنيًا على هذا الترتيب.

ولكن، شددت الدكتورة أبو قورة على أنه في حالة حدوث تغييرات في الظروف بعد الزواج، مثل مرض والد الزوج أو حاجته لرعاية خاصة، فإن على الزوجة أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة زوجها في رعاية والده.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هذا الأمر يعتبر من البر بالوالدين، وأن الله تعالى يجزي الصابرين المحسنين.

وفي حالة عدم قدرة الزوجة على التكيف مع الوضع، أو إذا كانت تشعر بأن وجود والد الزوج يؤثر سلبًا على حياتها الزوجية، فإن عليها أن تتحدث مع زوجها بصراحة وهدوء، وعليه أن يبحث عن حلول بديلة، مثل توفير سكن مستقل لوالده أو اللجوء إلى دور الرعاية المتخصصة.

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