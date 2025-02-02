وزير العمل يشيد بجودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الناس للأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد وزير العمل محمد جبران بجودة الخدمات الصحية المتطورة المقدمة بمستشفى الناس للأطفال، مشيرًا إلى أنها تشهد تنفيذ خطة لمزيد من التطوير بكافة الأقسام خاصة زيادة عدد الأسّرة من 200 إلى 600 سرير خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقد زير العمل، اليوم الأحد، لمستشفى الناس للأطفال في شبرا، ويرافقه وفد من ممثلي النقابات العمالية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها الوزراء إلى المستشفيات الأهلية؛ لتسليط الضوء على دورها في خدمة المرضى بالمجان، والتأكيد على جهود الدولة بهذا الشأن.