وزير الزراعة: 10.6 مليار دولار صادرات طازجة ومصنعة خلال 2024

كتب- محمد نصار:

أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمزارعين والمصدرين المصريين الذي حققوا هذا العام رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في الوادي الجديد" والذي استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.

وأكد "فاروق"، أن التفتت الحيازي من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالي 3.2 مليون مزارع وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

وأضاف أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادي.

وتابع: لذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير.

وأضاف "فاروق" أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريًا دون إجبار المزارعين عليها.

وزير الزراعة أكد أيضًا اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.

وقال إن الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها، مؤكدًا دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية ودور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين.

وأشار إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وإرشادات بما يجري على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول والمزارع.

وفي نهاية المنتدى، كرم الوزراء والمحافظون ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، المزراعين المتميزين أصحاب الزراعات النظيفة من مختلف المحافظات.

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