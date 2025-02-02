الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتفتيت الكثافات المرورية بالبؤر الساخنة، خصوصًا في ضوء ما تشهده العديد من قطاعات المحافظة من تنفيذ مشروعات قومية ومهمة لإحداث النهضة التنموية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن شارع الأهرام يشهد تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وما يمثله من أهمية كبيرة، الأمر الذي يحتم تنفيذ عدد من التحويلات المرورية واستحداث دورانات لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتلاشي أية إعاقات مرورية .

وأوضح النجار أنه بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم استحداث عدد من الدورانات الجديدة ببعض الشوارع بنطاق حي الطالبية؛ استجابةً للمواطنين، ولتلاشي الاختناقات المرورية في إطار الرصد الدوري للكثافات المرورية بالطرق والمحاور.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن الدورانات المستحدثة والتي تم دراستها من قبل المختصين، لضمان كفاءتها جاءت كالتالي :

أولًا: استحداث دوران بمنطقة المطبعة- الهرم للمتجه إلى شارع خالد أمين ومناطق محور العريش، بدلاً من الدوران الحالي الذي يعوق حركة المرور ويشكل صعوبة لدوران أوتوبيسات النقل ذات الحجم الكبير، على أن يتم استحداث فتحة مباشرة تجاهه .

ثانياً: استحداث دوران في منطقة المحولات للقادم من محور عمرو بن العاص، اتجاه شارع ترسا المحوري، بدلاً من المسار الحالي اتجاه شارع الأهرام يسارًا، والدوران، على أن تكون قبل شارع الأهرام أسفل محور عمرو بن العاص، والعودة إلى شارع ترسا.

ثالثًا: إضافة دوران قبل قسم مرور ترسا أسفل محور عمرو بن العاص، للقادم من مناطق العروبة، دوران وعودة اتجاه مطلع محور عمرو بن العاص، بدلاً من الدوران الحالي أمام قسم ترسا الذي يشهد عبور المشاة بكثافة، وتأمين محيط قسم المرور، وإنشاء حرم آمن، على أن يتم إنشاء مطب صناعي لتهدئة حركة المركبات وإنشاء دوران اتجاه محور عمرو بن العاص، ومناطق العروبة .

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيسَ حي الطالبية، بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال لإزالة أي معوقات، ولضمان نجاح الدورانات المستحدثة، مع ضرورة استمرار الرصد الدوري للكثافات المرورية واستجابة لمطالب المواطنين الواردة .

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