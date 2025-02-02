"معًا نحمي الوطن".. القوات المسلحة تنظم احتفالية لقادة وضباط هيئة الشرطة

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كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية وعدد من رجال الدين وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات والمدارس إلى متحف القوات الجوية تزامنًا مع الاحتفال بالعيد 73 للشرطة المصرية، وذلك تقديرًا لبطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن والأمان بربوع الوطن.

بدأت الزيارة بمعرض الطائرات الخارجي، أعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف صاحبها شرح مفصل لتاريخ القوات الجوية وتطورها، ثم تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية، كما تم تكريم عدد من القادة وأسر الشهداء.

وأعرب الزائرون، عن امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الاحتفالية، مشيدين بما شاهدوه من تاريخ عريق يروي بطولات وتضحيات رجال القوات الجوية الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات العسكرية المصرية.

تأتي الاحتفالية تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية وتأكيدًا على أن مصر لن تنسى كل من قدم النفيس والغالي من أجل هذا الوطن.

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