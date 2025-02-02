"المسلماني" يعتمد حركة ترقيات العاملين في ماسبيرو

كتب- عمرو صالح:

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بترقية العاملين المستحقين للترقي بقطاعات الهيئة والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى حتى 30 يونيو 2024.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، وجه "المسلماني"، التهنئة للزملاء متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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