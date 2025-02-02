مصر ستساعد السودان ليعود للاتحاد الإفريقي مع التنسيق حول الأمن المائي

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إنه تم التوافق مع نظيره السوداني علي يوسف أحمد، خلال اجتماع اليوم الأحد، على عقد لجنة تشاور سياسي بين البلدين في القاهرة شهر فبراير الجاري، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة سيكون نقلة مهمة على صعيد مزيد من توثيق وتأكيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطوير العلاقات في كل المجالات.

وأضاف وزير الخارجية عبدالعاطي، أنه تحدث مع نظيره السوداني يوسف أحمد بشأن الوضع العربي والإفريقي ومجمل الأوضاع الإقليمية، وكذلك حول الوضع في السودان، مؤكدًا دعم القاهرة للخرطوم لتعود إلى الاتحاد الإفريقي، والتنسيق في قضايا الأمن المائي وباقي القضايا الأخرى.

وتابع، "تحدثنا عن الأوضاع الإقليمية بشكل عام بما في ذلك القارة الإفريقية، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية المكثفة لاستدامة وقف إطلاق النار بالتعاون الكامل مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، ومنطقة القرن الإفريقي، كما تحدثنا عن التعاون المشترك في إطار الجامعة العربية".

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن هناك اجتماع لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية خلال الشهر الجاري، في إطار الدورة العادية، وللتحضير للقمة العربية المرتقبة، كما تحدث مع نظيره السوداني أيضًا عن الاتحاد الإفريقي، وعن التطورات اتصالًا بالانتخابات القادمة التي ستُجرى، والتحضيرات القادمة للمؤتمر الوزاري للاتحاد، قبل اجتماع القمة في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا خلال فبراير الجاري.