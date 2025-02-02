تظهر بعد قليل.. 4 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعد قليل، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بداية من الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، تتيح المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024-2025

على:

1- التليفون الأرضي (09000100 - 09000111).

2- الموبايل 5757.

3- عن طريق المحادثة الآلية عبر الرابط التالي، من هنا.

وقالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا "مجانًا" عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (نتيجة الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح 72.94%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبًا وطالبة، حضر 195316 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 142465 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

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