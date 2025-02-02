صور.. حريق بأحد عقارات شارع بورسعيد بوسط القاهرة

الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي.. ماذا دار في اللقاء؟

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم الأحد 2 فبراير 2025 أعمال الإطفاء والتبريد للحريق الذي شب بالعقار 433 شارع بورسعيد بحي وسط القاهرة.

وأوضحت المنطقة الغربية، في بيان، أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد للحريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

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