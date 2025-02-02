رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يرد

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إعادة النظر في تشريعات وإجراءات الاستثمار في مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف في ذلك المجال يمثلان أهمية كبية؛ بهدف تذليل أية عقبات أمام ذلك.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتَين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، في ما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وقال الجبلي: نتفق جميعًا على أننا في حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضًا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التي تساعد على زيادة الاستثمار؛ ولكن لا بد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية وأرقام واضحة حول الوضع الحالي والأهداف المطلوب تحقيقها.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: ذلك الأمر يمس قطاعًا كبيرًا جدًّا؛ حيث لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها في مجال الاستثمار، وفي نفس الوقت هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، في محاولة لجذب تلك الشركات عندها.

وطالب الجبلي الحكومةَ بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقامًا عن الوضع الحالي وأهداف وخطوات واضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: في مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا عديدًا من الدراسات، في مختلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا في مجلس الشيوخ؛ لتذليل أي عقبات أمام ذلك.

ودعا الجبلي إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدرًا للضرائب والرسوم، نظرًا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير؛ مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير.. وغيرها من الاستفادات.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: أيضًا هناك معوق للاستثمار يتمثل في تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر؛ حيث زاد عددها عما كان من قبل، في الوقت الذي نستهدف فيه توحيد تلك الجهات.

واختتم الجبلي حديثه بأن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في تشريعات أو إجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدًا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: أضم صوتي إلى صوت النائب عبد السلام الجبلي، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التي تواجه الشركات في هذا الشأن، وتبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أية عقبات به".

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