هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا

كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية، افتراضيًا، في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية (2025 DIA Global)، والذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، خلال جلسة نقاشية حول المؤتمر العالمي لليقظة الدوائية واستراتيجيات إدارة المخاطر – التي تناولت عددًا من نقاط القوة، وتطور الأنظمة الرقابية، والتعاون بين الجهات التنظيمية – عرضًا موسعًا عن أنشطة اليقظة الصيدلية في مصر. وذلك في ضوء اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية واللقاحات، كما تم تسليط الضوء على الأنشطة المتعددة لليقظة الصيدلية، التي تهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وحماية المرضى.

كما استعرضت الدكتورة شيرين عبد الجواد، أحدث الإحصائيات المتعلقة بأنشطة اليقظة الصيدلية، والتي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز ثقافة اليقظة الصيدلية وتطوير سياسات وآليات المراقبة الدوائية.

جدير بالذكر أن جمعية المعلومات الدوائية (DIA)، التي تأسست عام 1964 ويقع مقرها في واشنطن، تعد منصة عالمية تهدف إلى تيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء بمختلف مراحله، إلى جانب العديد من جوانب الرعاية الطبية. ويتم ذلك من خلال تنظيم المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية في مختلف أنحاء العالم. ويعد المؤتمر الدولي الحالي منصةً مهمةً تُدعى إليها مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي، إلى جانب ممثلي الحكومات والأكاديميين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر إلى تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالتطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال، بما ينعكس إيجابيًا على جودة وأمان وفعالية الدواء المصري، ويعزز التمثيل المتميز لهيئة الدواء المصرية في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة.

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