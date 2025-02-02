مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مجموعة من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، بهدف تنفيذ التوصيات الواردة بها.

شملت الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشأن اقتراح النائب عمرو عزت لتطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات.

كما أحال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول طلبات مناقشة عامة، أبرزها طلب النائب أحمد القناوي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن جهود وزارة العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب.

كذلك، تمت إحالة طلب النائب هشام الحاج علي بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي.

وفي ذات السياق، أحال المجلس طلب النائب إيهاب وهبة حول تحسين بيئة العمل وتحفيز التشغيل الحر، وطلب النائب تيسير مطر بشأن دعم مكاتب التمثيل العمالي الخارجية للمصريين العاملين بالخارج.

كما تمت إحالة اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بشأن إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات والمجمعات الشمسية بإجراء اختبارات الجودة في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشملت الإحالات تقرير لجنة الصحة والسكان حول اقتراحات النائب خالد أبو الوفاء بتعلية دور إضافي في معهد الأورام بسوهاج، وتوفير جهاز أشعة مقطعية متطور لمركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة.

وأحال المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف حول اقتراح النائب سليمان الزملوط بإنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة في شمال سيناء، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والثقافة حول اقتراح النائب عمرو عزت بتطوير مسجد الرفاعي.

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