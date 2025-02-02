التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 غدًا ولمدة شهر

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من الوزير، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وحصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدًا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية.

كما وجه الدكتور شريف فاروق، مديري المديريات، بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

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