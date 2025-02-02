تخريج 300 طالب حاصلين على درجة الماجستير بمعهد الإنتاجية بالأكاديمية العربية

كتب- أحمد السعداوي:

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء أمس السبت، بتخريج دفعة جديدة بمعهد الإنتاجية والجودة بالقاهرة، والحاصلين على ماجستير إدارة الجودة وماجستير إدارة الرعاية الصحية.

شهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سمير مرزوق عميد معهد الإنتاجية والجودة بالقاهرة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في جمهورية مصر العربية.

بلغ عدد الخريجين 300 خريج وخريجة ينتمون إلى دول مصر والسودان وسوريا؛ حيث يُعد هذا التكريم خطوة مهمة في مسيرتهم المهنية والعلمية.

وأعرب الدكتور رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بحضور تلك اللحظة التي يجني فيها الخريجون ثمار جهدهم طوال فترة الدراسة.

وهنأ عبد الغفار الخريجين وأسرهم وذويهم بهذه المناسبة التي ستظل محفورة في وجدانهم، قائلًا "أهنئكم على هذا الإنجاز العظيم الذي يمثل لحظة محورية في حياتكم؛ لقد حققتم قدرًا كبيرًا من الجهد والتحصيل العلمي، ونحن نفخر بكم جميعًا".

وختم رئيس الأكاديمية كلمته داعيًا الخريجين إلى مواصلة العمل والسعي وعدم التوقف عن البحث عن الفرص والتحديات الجديدة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في الحياة.

يأتي الحفل في إطار حرص الأكاديمية العربية على إعداد كوادر متميزة في مجالات الجودة والرعاية الصحية؛ بما يسهم في دعم وتطوير القطاعات المختلفة في الوطن العربي.

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