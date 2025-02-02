استقرار الصومال والملاحة في باب المندب.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية الجيبوتي

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي قد نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، الذي أكد عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في القرن الإفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس، استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

كما تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.

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