وزير الري يتابع دراسة تحديث إدارة مياه قناطر الدلتا ومدى الاستفادة في توليد الكهرباء

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا .

ونوه سويلم بأن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة؛ حيث تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من ٥ ملايين فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعَي دمياط ورشيد على نهر النيل، وأفمام رياحات "البحيري- الناصري- المنوفي- التوفيقي"، وأفمام ترع "الإسماعيلية- الباسوسية- الشرقاوية- النجايل- محطة رفع أبو المنجا") .

وأوضح وزير الري أن أعمال التطوير المقترحة تهدف إلى تحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكيًّا وكهربائيًّا، والربط الآلي بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعة القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات في بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء .

وتتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الاختبارات، وعمل رفع مساحي لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول إلى التصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكيًّا في حالات مختلفة، وتأثيرها على ثبات وأمان القناطر، ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات، وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، وتصميم نظام تحكم مركزي (منظومة سكادا) .

جدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتي ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه، ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية .

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