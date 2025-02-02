شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود اليوم الأحد، أجواء مستقرة على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية.

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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