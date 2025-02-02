محافظ شمال سيناء: مصر أخلت المنطقة العازلة في رفح من السكان لحماية الأمن القومي

كتب- حسن مرسي:

أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن إنشاء منطقة عازلة تمتد على طول الحدود مع قطاع غزة وبعمق 6 كيلومترات في إطار تعزيز الأمن القومي المصري.

أكد مجاور، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، أن هذه المنطقة كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي، مما تطلب إخلائها من المواطنين لضمان سلامة المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة تعمل على تعويض المواطنين الذين تم إخلاؤهم، حيث يُمنح كل فرد خيارات متعددة تشمل الحصول على سكن بديل أو تعويض مالي مناسب وكان للمواطن حرية الاختيار.

وعبّر مجاور عن إصرار الحكومة على عدم تجاهل أبناء الوطن، مشددًا على أنه لم يُظلم أي مواطن تم إخراجه من المنطقة العازلة، مضيفًا: "مفيش في مصر حاجة اسمها مهجرين، مصر مبترميش ولادها وتحمي بشجاعة أمنها القومي، وجود 4 ألاف نفق كانت تمثل ثغرة أمنية وكان يجب التعامل معها بقرار قوي.

كما لفت إلى الجهود الحكومية المبذولة في شمال سيناء، حيث تم صرف 700 مليار جنيه في استثمارات تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة في المنطقة.