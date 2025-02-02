نشرة منتصف الليل| تراجع أسعار الدواجن والبيض.. وتفاصيل واقعة افتراس الأسد لحارسه

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد الدكتور علي سعد، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، أن الأسد لم يبادر بالهجوم على حارسه "عم سعيد" في حديقة الحيوان بالفيوم، موضحا أن المشكلة سقوط العامل في المنطقة المفتوحة للأسد بعد اختلال توازنه بعد أن كان يحاول التحكم بسلسلة غلق الباب وسقط أمام الأسد وانقلب على ظهره "الأسد لقى فريسة عنده".

هاجم الإعلامي عمرو أديب، منتقدي استقبال مصر لـ50 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء الإنساني لا علاقة له بمخطط تهجير الفلسطينيين الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

نفى حسن إبراهيم، زوج شقيقة هاني عبدالقادر، الموظف في دار الأوبرا الذي انتهت حياته مؤخرًا، صحة الورقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها الرسالة الأخيرة لهاني، مؤكدًا أن هذه الورقة ليست بخط يده، مشيرًا إلى وجود معلومات غير صحيحة يتم تداولها حول الواقعة.

التقى اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في أول أيام زيارته الرسمية الحالية للعاصمة العراقية بغداد، بالدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن دخول المساعدات والقوافل الطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يتم بسلاسة تامة، مشيرًا إلى أن العملية تسير بشكل جيد، دون أي عراقيل تذكر، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، بعد قرار فتح باب الاستيراد مجددًا، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في أسعار هذه السلع خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها بدأت في التراجع بعد اتخاذ قرار الاستيراد.

شهدت قاعة الكتب الرخيصة “سوق الأزبكية” في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كبيرًا من الجماهير، حيث عرض أحد الناشرين الكتب بالوزن، بسعر 100 جنيه للكيلو، وسط تفاعل وحماس من الزوار.

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدبلوماسي المصري يعمل كل شيء بالخارج، وأحيانا يعمل كمأذون أو حانوتي ويشتري الكفن لبعض الأشخاص.