محافظ شمال سيناء يكشف حقيقة وجود خيام في مدينة رفح لاستقبال الفلسطينيين

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، نفى مجاور وجود أي خيام في مدينة رفح للفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتهجيرهم.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطًا أحمر لمصر، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزام مصر بحماية القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لإنهائها.

وأضاف أن مصر تستضيف حاليًا 9 ملايين وافد من 62 دولة حول العالم، ويتمتعون بجميع الحقوق مثل المواطنين المصريين.

وتساءل مجاور: "هل إدخال مليوني فلسطيني إلى الـ9 ملايين وافد على أراضينا يمثل أزمة؟ الإجابة هي لا، ولكن ذلك سيعني نهاية القضية الفلسطينية".

وأكد أن تهجير حتى فلسطيني واحد من غزة إلى سيناء سيكون بمثابة إنهاء للقضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر تمامًا.

وأوضح المحافظ أن مصر لا تتاجر بالوافدين الذين تستضيفهم، مشيرًا إلى أن الدولة لم تطلب أموالًا من الاتحاد الأفريقي أو أوروبا مقابل استضافة الـ9 ملايين وافد.

وأكد أن سياسة مصر تقوم على مبادئ إنسانية وسياسية واضحة، ترفض استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية.

وأكد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إنهاء قضيتهم العادلة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل دائمًا على دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، مع الحفاظ على حقوقهم في أرضهم.





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