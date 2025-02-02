هل فقدت مصر ثلثي مساحتها الزراعية بسبب سد النهضة؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، بشأن فقد مصر ثلثي مساحتها الزراعية بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال "شراقي"، خلال تصريحاته لمصراوي، إن ما يتردد خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بتقلص المساحة الزراعية للبلاد بسبب سد النهضة، عاري تمام من الصحة، موضحًا أن امتلاء التخزين لم يمر عليه سوى بضعة شهور حيث أعلنت أثيوبيا في سبتمبر الماضي عن تخزين 64 مليار متر مكعب أي سعة التخزين الكلية.

وأشار إلى أنه خلال سنوات تخزين مياه سد النهضة كانت مصر تعتمد على مياه بحيرة السد العالي ولم تشهد أي منطقة في كافة أرجاء البلاد جفافًا للمياه كما أشيع مؤخرًا، مشيرا إلى أن مساحة مصر الزراعية وصلت خلال السنوات الأخيرة لـ10 ملايين فدان.

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