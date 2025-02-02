لميس الحديدي تكشف دور عائدات الإعلانات في تمويل صفقات النادي الأهلي

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن النادي الأهلي نجح في تعزيز صفوفه بعدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون الحاجة إلى اللجوء للقروض.

وأشارت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، إلى أن الأهلي تمكن من التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، بينما يواجه نادي الزمالك أزمات تعيق تحركاته في سوق الانتقالات.

ومن بين الصفقات التي أبرمها الأهلي، التعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد، وأحمد رضا لاعب وسط بتروجيت، وأشرف بن شرقي (لاعب الزمالك السابق)، ومحمود حسن تريزيجيه الذي سينضم رسميًا قبل الصيف المقبل.

وأوضحت أن هذه الصفقات تعكس استراتيجية الأهلي لتقوية صفوفه محليًا وقاريًا، خاصة مع تركيزه على البطولات الإفريقية وكأس العالم للأندية.

في المقابل، أشارت الحديدي إلى أن نادي الزمالك لم ينجح حتى الآن سوى في التعاقد مع لاعبين فقط، وهما أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وأوضحت أن جماهير الزمالك تعبر عن غضبها من مجلس إدارة النادي بسبب ضعف الصفقات، حيث يأملون في تدعيم الفريق بشكل أقوى لمواصلة المنافسة محليًا وإفريقيًا.

ولفتت الحديدي إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تمديد فترة القيد حتى 28 فبراير، مما يمنح الأندية فرصة إضافية لعقد صفقات جديدة. كما تطرقت إلى الجدل حول عقود اللاعبين المصريين، مشيرة إلى أنها انتقدت سابقًا عقد أحمد سيد "زيزو"، واصفة الأرقام المالية الكبيرة بـ"الخرافية" التي قد تؤدي إلى انهيار ميزانيات الأندية.

وأكدت الحديدي أن صفقة محمود تريزيجيه تختلف عن العقود المحلية الضخمة، حيث إن الأموال المدفوعة ذهبت إلى نادي طرابزون سبور التركي وليس للاعب نفسه.

وكشفت أن الأهلي لم يحصل على قروض لتمويل صفقاته، بل اعتمد على عائدات عقود الرعاية ومكافآت البطولات.

وأضافت الحديدي، أن نجاح الأهلي في البطولات يزيد من عائدات الإعلانات والمشاهدات، مما يعزز ميزانيته، كما أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية يونيو المقبل في أمريكا ستوفر للنادي مكافأة لا تقل عن 15 مليون دولار، مما يعزز قدرته المالية.

وأكدت أن الأهلي يركز على المشاركات القارية والعالمية ليس فقط من أجل المنافسة، ولكن أيضًا لتحقيق مكاسب مالية ضخمة تساعده في تمويل صفقات كبيرة دون الإضرار بميزانيته.