هل تتراجع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟.. الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقال "إبراهيم"، خلال تصريحاته لمصراوي، إن أسعار الدواجن والبيض ستشهد انخفاضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت فتح باب الاستيراد أمام التجار بعد أن رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها خلال الأيام الماضية.

وأشار إبراهيم، إلى أن نسبة إشغالات العنابر بمختلف المزارع كبيرة للغاية وليس هناك ما يوحي بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاء متوسط أسعار الدواجن كالتالي:-

- سعر الكتكوت الأبيض 50 جنيها.

- سعر الكتكوت الأبيض”قطعان” 38 جنيهًا.

- سعر الكتاكيت الساسو 13 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 5.5 جنيه للكتكوت الواحد.

- أسعار الكتاكيت الهجين 8 جنيهات الكتكوت الواحد.

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