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توخوا الحيطة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة مسيطرة خلال الساعات المقبلة

12:08 ص الأحد 02 فبراير 2025
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كتب- عمرو صالح:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تحذيريًا، بشأن طقس الساعات المقبلة.

وحذرت الأرصاد من الظاهرة المؤثرة وهي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية
والتي قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

واضافت أن البلاد تشهد طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

واشارت إلى أنه على السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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توخوا الحيطة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة مسيطرة خلال الساعات المقبلة