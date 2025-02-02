أول لجنة للصحة النفسية في الحياة الحزبية المصرية - "تفاصيل"

أول لجنة للصحة النفسية في الحياة الحزبية المصرية

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، قرارًا بتعيين الدكتورة عائشة حسن رئيسًا للجنة الصحة النفسية بحزب الوعي والتي تعد أول لجنة من نوعها في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتورة عائشة حسن هي مستشارة سلوكية وتربوية حصلت على الدكتوراة فى الصحة النفسية والإرشاد الأسري كما أنها مدربة تربية إيجابية للأسر.

ولايف كوتش معتمد من الـicf وصاحبة أكاديمية للتدريب والاستشارات كما أنها مؤسس مبادرة ١٠٠مليون صحة نفسية ومقدمة برامج في العديد من القنوات مثل قناة النهار وقناة "هى" الفضائية.

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