رواتب تصل لـ4 آلاف درهم.. لماذا تواجه فرص "وزارة العمل" بالخارج انتقادات؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن توفر عدد من الوظائف بالخارج في دول مثل الإمارات والسعودية، إلى جانب عدد من المزايا مثل التأمينات الاجتماعية والرواتب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عنها.

لكن هذه الوظائف قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المتابعين، الذين اعتبروا أن الرواتب المعروضة لا تتناسب مع المتطلبات المهنية أو طبيعة العمل.

وفي هذا السياق، تواصلت "مصراوي" مع مصدر مسئول في اتحاد العمال، الذي أكد أن الرواتب التي تم الإعلان عنها دون المستوى ولا تلبي احتياجات العاملين.

وقال المصدر، إن هذه الرواتب تكفي بالكاد لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية مثل الطعام والشراب فقط.

وأضاف المصدر، أنه عادة ما تكون الرواتب الخاصة بالوظائف في الخارج أعلى بكثير من المبالغ المعلنة، وهناك ضرورة لتعديل الرواتب بحيث تتناسب مع متطلبات الحياة والعمل في هذه البلدان.

وشدد على أنه ينبغي أن تشهد الفترة المقبلة زيادات في رواتب الفرص المعروضة لتلائم ظروف العاملين بشكل أفضل.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، بعض من تعليقات المتابعين على فرص العمل، من خلال صفحة الوزارة الرسمية، كما يلي:

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