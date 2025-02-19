تعديل مدة تأشيرة العمرة والزيارة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن تعديلات جديدة أجرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على ضوابط تأشيرة العمرة، بهدف التسهيل على الزائرين، في ظل الإقبال الكبير على أداء المناسك خلال هذه الفترة.

أبرز التعديلات على تأشيرة العمرة

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة حددت مدة التأشيرة بـ 90 يومًا كحد أقصى، دون إمكانية تمديدها.

وأضاف المصدر، أن الضوابط الجديدة شددت على عدم السماح للمعتمر بالتنقل خارج نطاق التأشيرة الممنوحة له، وعدم العمل بأي مؤسسة داخل المملكة تحت أي مسمى، وفرض غرامة عن كل مخالفة لهذه الشروط.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد في سبتمبر الماضي، القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ، بعد انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث بدأت الرحلات في الشهر ذاته.

وكان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف أن المملكة العربية السعودية أوقفت خدمة تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة للمقيمين من نظام التأشيرات بوزارة الخارجية، موضحًا أن المتاح حاليًا هو تأشيرة الزيارة المفردة فقط، والتي تتيح دخولًا واحدًا لمدة 30 يومًا دون إمكانية التجديد.

شروط تأشيرة الزيارة المفردة

أوضح "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن تأشيرة الزيارة المفردة تُمنح لمدة 30 يومًا فقط، ولا يمكن تمديدها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن حاملها ملزم بمغادرة المملكة فور انتهاء المدة المحددة، تجنبًا لأي مخالفات أو غرامات محتملة.

تأشيرات رجال الأعمال ومدة الإقامة

من جانبه، أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن التأشيرة المفردة المخصصة لرجال الأعمال متاحة لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تجديدها شهريًا بحد أقصى ثلاثة أشهر.

وشدد "عابد"، في تصريحات لمصراوي، على ضرورة مغادرة المملكة فور انتهاء الفترة المقررة.

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