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اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مصر ولبنان

10:47 م الأربعاء 19 فبراير 2025

اتفاقية في مجال الطاقة بين مصر ولبنان

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كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ووزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

و يهدف هذا التعاون إلى توفير الغاز الطبيعي المصري للبنان، مما يساهم في حل مشكلة الطاقة في البلاد الشقيقة.

ويُعتبر هذا التعاون استراتيجيًا أكثر منه تجاريًا، ويهدف إلى دعم استقرار لبنان وتحقيق مصالح مشتركة.

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اتفاقية في الطاقة بين مصر ولبنان س محمد القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
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