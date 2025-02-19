"الحبتور" يكشف خطته لإعمار غزة: مستعد للتنفيذ دون مقابل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إن إعادة إعمار غزة ممكن في وقتٍ زمني معقول ولن تحتاج لعقود كما يتوقع البعض، إذا وُجدت الإرادة السياسية وتوفّر التعاون العربي والدولي".

وأضاف الحبتور، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ما تحتاجه غزة اليوم ليس مجرد وعود، بل مشروع إعادة إعمار شامل ومستدام يُعيد الحياة إلى مدنها واقتصادها ويضمن مستقبلًا كريماً لأهلها بأسرع وقت ممكن.

وأعلن رجل الأعمال الإماراتي، أنه كلف القسم الهندسي في مجموعة الحبتور، بتطوير خطة هندسية متكاملة، وقام مركز الحبتور للأبحاث بوضع رؤية تفصيلية لإعادة إعمار غزة تشمل تنفيذ المشاريع وفق ثلاث مراحل متداخلة لضمان الإنجاز السريع والمستدام.

محاور الخطة:

1. المحور الأول:

إطار هندسي متكامل يعتمد على وحدات سكنية مسبقة الصنع لإنشاء مساكن فورية للنازحين، بالتوازي مع بناء مدينة حديثة ومتطورة.

- المرحلة التمهيدية (0-6 أشهر): إزالة الأنقاض وإنشاء مساكن مؤقتة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

- مشاريع البنية التحتية: بناء شبكات الطرق الرئيسية، محطات الكهرباء، خطوط الضغط العالي، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي.

- إعادة بناء المجتمعات السكنية الدائمة (36 شهراً): بناء 150,000 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مراحل زمنية متداخلة.

2. المحور الثاني:

استراتيجية اقتصادية تشمل إنشاء مناطق صناعية ومراكز تجارية لتعزيز التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يوفر مئات الآلاف من الوظائف للسكان المحليين.

3. المحور الثالث:

إدارة شفافة وفعّالة تضمن وصول الموارد إلى مستحقيها بعيداً عن أي استغلال سياسي أو فساد.

وأشار "الحبتور"، إلى أن ما تحتاجه غزة هو استثمار حقيقي ورغبة صادقة لتُمكّن أهلها من إعادة بناء حياتهم على أرضهم، داعياً إلى القيادة العربية للمضي قدماً في هذا المشروع.

وأكد استعداده، مع فريقه الفني والاقتصادي، للعمل كاستشاريين لتنفيذ هذه الخطة دون مقابل، متسائلاً: "هل هناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذها؟"

واختتم حديثه قائلاً: "التقارير المرفقة في الرابط تقدم خارطة طريق متكاملة لإعادة إعمار غزة، الكرة الآن في ملعب من يريد رؤية غزة تنهض من جديد".

(https://www.alhabtoorgroup.com/gaza/)

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