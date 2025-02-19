موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة.

وقال "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس بدءًا من الجمعة المقبلة تشهد موجة شديدة البرودة تصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى أقل من 17 درجة مئوية وهذا أقل من المعدلات الطبيعية خلال فصل الشتاء.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة البرودة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على كافة المناطق.

وحذر "القياتي"، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن حالة الطقس ليست مستقرة في الوقت الحالي.

ويسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.