غدًا.. قافلة طبية بمستشفى الواحات بالجيزة لفحص مرضى العيون

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، غدًا الخميس 20 فبراير 2025، بمستشفى الواحات البحرية، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمدينة ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن حصولهم على الفحوصات والعلاجات اللازمة.

توجيهات لمتابعة الحالات الحرجة

وجه "النجار"، مدير مديرية الشؤون الصحية بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى عمليات إزالة المياه البيضاء، الجلوكوما، وحقن الشبكية، مع إحالتها إلى المراكز والمستشفيات المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة بشكل عاجل، مع التأكيد على تقديم الفحوصات والكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

تشكيل القافلة الطبية

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية، أن القافلة ستوفر خدمة طبية متكاملة لمرضى العيون، حيث تضم فريقًا من أخصائيي أمراض وجراحة العيون من مستشفى إمبابة العام، مكوّنًا من أربعة أطباء متخصصين، إلى جانب فني بصريات وإداري، وذلك لضمان تقديم رعاية طبية متميزة لأهالي الواحات البحرية، مؤكدةً استمرار تنظيم القوافل العلاجية بالمنطقة.

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