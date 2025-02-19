متحدث "الأوقاف" يكشف خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن إرسال 72 إمامًا إلى أكثر من دولة لنقل صوت مصر في التلاوة وتعزيز التواصل الديني والثقافي مع الشعوب المختلفة.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن صلاة التراويح والتهجد ستُبث بشكل متسلسل من مسجد الحسين، حيث سيؤم المصلين في التراويح نخبة من كبار القراء، منهم الشيخ أحمد نعينع كل يوم جمعة، والشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للمصلين لاختيار الشيخ الذي يفضلون الصلاة خلفه.

كما أشار إلى أن صلاة التهجد ستُؤدى برواية "قالون"، وسيشارك فيها أربعة قراء مختلفين، لافتًا إلى أن كافة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ستشهد أنشطة دينية مماثلة، لتعزيز الأجواء الروحانية خلال الشهر الكريم.

وأعلن رسلان تنظيم ملتقىً دينيا مخصص لذوي الهمم خلال رمضان، إضافة إلى تنفيذ برامج خاصة للأطفال في المساجد، لا تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم فقط، بل تشمل أنشطة متنوعة تُقام كل يوم خميس بعد صلاة العصر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف عن استعدادات الوزارة للاحتفال بـ"يوم الشهيد" خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم فعالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

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