حدث في 8 ساعات| الحكومة تدرس تبكير بعض زيادات الحزمة الاجتماعية وفرص عمل بالإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي وإعادة إعمار غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال العام الجديد ستشمل زيادات لبرنامج تكافل وكرامة.

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مدبولي: مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي وإعادة إعمار غزة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

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إعمار غزة وتوفير السلع والطاقة.. أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الأسبوعي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.

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بالأسماء.. اختيار 4 شخصيات نواب لرئيس حزب الجبهة الوطنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، کنواب لرئيس الحزب .

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القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي قانون العمل الجديد

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موافقتها نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

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رفض تهجير الفلسطينيين.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى العاصمة الإسبانية "مدريد" بـ"بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا.

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راتب أكثر من مليون جنيه.. جهة حكومية تُعلن عن فرص عمل في الإمارات- التفاصيل كاملة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 140 فرصة عمل للكوادر المصرية من الأطباء والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى كبرى المؤسسات الطبية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المنعقد في جامعة الريادة اليوم الأربعاء، على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات: (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

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