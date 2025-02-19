بالأسماء.. اختيار 4 شخصيات نواب لرئيس حزب الجبهة الوطنية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، کنواب لرئيس الحزب .

وأوضح "الجزار" أن هذا الاختيار يأتي بهدف تعزيز أداء الحزب وأنشطته وبرامجه لتحقيق طموحات الشعب المصري ودفع عجلة الإصلاح المرتقب للحياة الحزبية بمصر وكذلك إثراء العمل الحزبي بأفكار ورؤى جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة .

كما أكد الدكتور عاصم الجزار أنه جاري العمل لاختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة خاصة في ظل ما تتمتع به الهيئة التأسيسية للحزب من كفاءات ورموز وطنية، وأيضا اختيار وانتقاء أفضل القيادات الشعبية في محافظات مصر المختلفة وتحديدا الذين كانت لهم بصمات متميزة في جمع التوكيلات في مرحلة ما قبل تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

يذكر أن حزب الجبهة الوطنية أعلن عن موافقة لجنة شؤون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بعد اتخاذ كل الإجراءات الرسمية التي نص عليها القانون، وتم نشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2025.

ووفقًا للنظام الأساسي الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بات الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار رئيسًا لحزب الجبهة الوطنية، والسيد محمد مرزوق القصير أمينًا عامًّا للحزب.

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