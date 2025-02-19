القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي قانون العمل الجديد

كتب - نشأت علي:

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موافقتها نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات

النقل تُعلن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف في رمضان- تفاصيل

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

للحوامل.. أدوية قد تشكل خطرًا على الجنين