المسلماني يكشف عن مشروع كبير بشأن ماسبيرو

كتب-عمرو صالح:

كشف الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن مشروع "Platform" يحمل اسم "منصة ماسبيرو" لتكون ثاني منصة في مصر بعد منصة "Watch It" التي تأسست عام 2019.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية له عقب مشاركته في الجلسة الأولى لمنتدى الإعلام السعودي المنعقد بالرياض إن لدى الهيئة الوطنية للإعلام أكبر أرشيف مسموع ومرئي في العالم العربي، ولدينا في خططنا المستقبلية رؤية جادة لعودة الإنتاج البرامجي والدرامي والسينمائي والوثائقي، فضلاً عن بودكاست ماسبيرو، وبودكاست ماسبيرو إفريقيا، وحركة الترجمة عن روائع الدراما المصرية إلى عدة لغات. ومن شأن ذلك أن يعزز من قوة ومكانة المنصة الجديدة، ويدعم قوتها التنافسية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لقد تحدثت مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري بهذا الصدد، وسنطلق منصتنا بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والأوقاف والتعليم والصحة، وجميع المؤسسات والجهات ذات الصلة .

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